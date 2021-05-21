В Мордовии мужчина утонул в реке на глазах друзей

Накануне в Темниковском районе произошла трагедия. В реке утонул 30-летний мужчина. Об инциденте сообщает пресс-служба МЧС Мордовии.

Информация о случившемся поступила в ведомство в 14.49. Пояснялось, что в реке Сатис, расположенной в районе деревни Нижний Сатис, утонул человек.

Погибший — житель Северной Осетии-Алании. Он работал на стройке в Темниковском районе. В день трагедии мужчина вместе с друзьями купался в реке и провалился в водяную яму. Сообщается, что он плохо плавал, поэтому сразу стал тонуть. Товарищи пытались ему помочь, но спасти не смогли.

На место происшествия незамедлительно выехала группа водолазов Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы. Тело было найдено поздно ночью.