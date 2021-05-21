На улице Победы в Саранске пьяный водитель устроил тройное ДТП: есть пострадавшие

Вечером 17 июля в Саранске на улице Победы произошла страшная авария, пострадали три человека. О происшествии рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

По предварительным данным, 34-летний пьяный мужчина, лишенный прав, управлял автомобилем «ВАЗ-21150». Водитель не учел дистанцию и врезался в автомобиль «ВАЗ-21140». От удара вторую машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Сузуки Лиана». А виновник аварии затем врезался в столб.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров «ВАЗ-21150» и водитель «ВАЗ-21140».