«Высказывал претензии и бил»: Житель Мордовии ответил за смерть своей сожительницы

В Мордовии 48-летний местный житель выслушал приговор. Суд признал мужчину виновным в причинении смерти сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Так, в полицию поступила информация о том, что в Кемле обнаружен труп 43-летней местной жительницы. На ее теле были множественные повреждения. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен сожитель погибшей. Мужчину задержали и доставили в отдел. Свою вину он не отрицал.

Было установлено, что между парой вспыхнула ссора. Со слов осужденного, причиной конфликта стало неподобающее поведение женщины. В течение дня он высказывал ей претензии и при этом бил. К вечеру сожители помирились и решили это отметить. Для этого был выбран заброшенный сельский дом.

В ходе «застолья» мужчина еще несколько раз ударил женщину и той стало плохо.

«Испугавшись, житель села Кемля вызвал скорую помощь, однако по приезду медицинские работники констатировали смерть потерпевшей. Гражданину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснили в МВД Мордовии.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.