Партия «Новые люди» решит проблему битумной свалки в Саранске

Сторонники партии обнаружили в Октябрьском районе города свалку битума. Нефть разлилась на площади в несколько соток, и некоторые чёрные «озерца» стекают в водоемы

В Октябрьском районе Саранска выросла свалка битума. Бочки с отходами бросили прямо на улице, на месте старого гаражного кооператива. Битум разлился на площади в несколько соток, и некоторые чёрные «озерца» стекают в водоемы. Свалку обнаружили сторонники партии «Новые люди».

«Ситуация настолько ужасная, что нефть буквально сочится из земли», - рассказывают местные активисты.

«Новые люди» взялись за экологическую проблему всерьёз. К разбирательству партия привлечёт правоохранительные органы. Специалисты возьмут пробы почвы. Их направят на экспертизу, чтобы оценить нанесённый экологии ущерб.

Многие техногенные аварии в России случилась из-за халатного отношения предприятий к экологическим нормам. Такие инциденты не только вредят окружающей среде, но и наносят урон экономике.

Проблема свалок крайне актуальна для Мордовии. В 2020 году в республике были выявлены 183 несанкционированные свалки. По данным Росприроднадзора, их площадь превысила 43 гектара. Большинство стихийных свалок находится в границах городов и городских поселений, как в случае с битумной свалкой в Саранске.

Справка: Партия «Новые люди» была создана в 2020 году. На сегодняшний день отделения партии работают более чем в 75 регионах. В сентябре текущего года Новые люди впервые будут участвовать в федеральных парламентских выборах.