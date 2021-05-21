Жительница Саранска потеряла 8 тысяч рублей, пытаясь добраться домой из Калининграда

Жительница Саранска обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что у нее украли 8 тысяч рублей.

Потерпевшая сообщила, что она приехала по личным делам в Калининград. Билет назад в Саранск она решила купить в интернете. Женщина нашла сайт, который посчитала надежным, выбрала подходящий ей рейс и произвела оплату. В дальнейшем она поняла, что этот сайт был двойником одного из известных ресурсов. Гражданка сразу обратилась в полицию.



По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские занимаются установлением личностей лиц, причастных к совершению этого деяния. Они просят жителей Мордовии быть бдительнее. Сейчас очень много сайтов-двойников, так что перед покупкой надо все тщательно проверить.