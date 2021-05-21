Жительница Саранска отдала полицейским обрез ружья, принадлежащий ее отцу

Жительница Саранска добровольно самостоятельно сдала полицейским оружие, которое находилось в собственности ее отца. Сделала она это в рамках акции «Оружие-2021».

По словам женщины, оружие было собственностью ее отца. К сожалению, несколько дней назад он умер. Она приехала к нему домой и решила разобрать оставшиеся от него вещи. Там и нашла это ружье. Чтобы не понести наказание за хранение оружия, она решила отдать его полиции.



Изъятое ружье было направлено на экспертизу. По окончании всех манипуляций будет решен вопрос о материальной компенсации. Полицейские напоминают, что сейчас все жители Мордовии могут добровольно сдать им хранящееся у них оружие и получить за это денежную компенсацию. Это, кстати, поможет избежать уголовной ответственности.