Жителей Мордовии приглашают поучаствовать в премии #МЫВМЕСТЕ

Жителям Мордовии предлагают принять участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. Проект, в рамках которого она проводится, называется «Социальная активность». Его цель состоит в поиске людей или организаций, наиболее активно занимающихся благотворительностью: волонтеров, бизнесменов и так далее.

Номинироваться на премию может любой желающий гражданин России от 14 лет. Также такая возможность есть у юридических лиц. Главное условие – участник должен заниматься социально полезной деятельностью. Направлений у данной премии несколько.

Победители не только смогут поделиться своими идеями с общественностью, но и получат гранты на их реализацию. Максимальная сумма выплаты - 2,5 миллиона рублей. Кроме того, их инициативы будут сопровождаться организаторами премии. Подавать заявки можно вплоть до 25 июля.