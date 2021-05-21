В небольших населенных пунктах Мордовии появится интернет

Сегодня Артем Здунов пообщался с руководителем филиала «Ростелеком» в Мордовии. Они обсуждали целесообразность проведения интернета в небольшие населенные пункты.

Сейчас провайдер активно занимается избавлением от цифрового неравенства. В рамках своего проекта он устанавливает станции сотовой связи в населенных пунктах, население которых не превышает полутысячи человек. До конца этого года должно появиться как минимум восемь таких точек.

Кроме того, Здунов обсудил некоторые другие проекты. Он придерживается мнения, что очень важно провести интернет в социально значимые объекты – школы, больницы и так далее. В этом году планируется подключить более 250 учреждений. Здунов добавил, что будет контролировать данный вопрос.