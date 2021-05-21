Учителям Мордовии рассказали, что делать во время террористических актов

Мордовские учителя, классные руководители, прошли курсы по повышению квалификации. Во время занятий им рассказали, что делать при возникновении экстремальных ситуаций. Особое внимание уделили террористическим актам.

Стоит отметить, что первую лекцию провели в формате онлайн. А с 12 по 16 июля учителя проходили обучение в МГПУ имени Евсевьева. Именно на его базе проводилась разработка всего курса, рассчитанного на 72 часа.

Во время лекций учителям подробно объяснили, что они должны делать при возникновении угрозы. Для закрепления полученных знаний для них смоделировали конкретные ситуации и предложили разработать план действий. Благодаря этому курсу жертв террористов будет значительно меньше.