В Мордовию доставлено 4,5 тысячи доз вакцины от коронавируса

В Мордовию продолжают подвозить новые партии вакцины от коронавируса. Сегодня было доставлено еще 4,5 тысячи доз «Спутника V». Информацию об этом сообщил внештатный врач-эпидемиолог Минздрава Михаил Чумаков.

По его словам, в республике уже более 220 тысяч привитых граждан. Из них 170 тысяч получило уже две дозы вакцины. Очень важно позаботиться о том, чтобы новые партии доставлялись в кратчайшие сроки. Благодаря этому прививку смогут получить все желающие.

Врачи Мордовии говорят, что стабильные поставки позволяют им правильно планировать свои действия. В данный момент вакцины достаточно для всех. Особой популярностью пользуются мобильные прививочные пункты. Они актуальны для жителей сельской местности, которым неудобно ездить далеко.