В Мордовии подвели итоги проведения операции «Нелегал-2021»

В Мордовии с 5 по 12 июля проводилась операция «Нелегал-2021». Во время рейдов правоохранители осуществили более полутысячи проверок мест, в которых пребывают иностранцы: это заброшенные дома, объекты строительства, торговли и так далее.

Во время проведения данной операции полицейские также контролировали поток людей, приезжающих в Мордовию. Они искали лиц, которые прибывали в республику на незаконных основаниях.

Сегодня были подведены итоги. В общей сложности полицейские выявили 74 нарушения. Незаконным мигрантам придется выплатить штрафы на сумму 130 тысяч рублей. Кроме того, было принято несколько решений о депортации иностранцев, пребывающих на территории страны незаконно. В отношении четверых приняли решения о запрете на въезд.