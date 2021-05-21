В Мордовии молодого человека осудили за кражу имущества

В Ковылкинском районе был вынесен приговор по делу 23-летнего молодого человека, проживающего в селе Черемис. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ.

В феврале жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением. Она сообщила, что из ее дома кто-то украл вещи, принадлежавшие ей. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых удалось установить личность злоумышленника. Его доставили в отдел полиции.

Фигурант рассказал, что заметил, что в доме довольно долго никто не появлялся. Поэтому он решил совершить кражу. Разбив окна, он залез в жилье и вынес оттуда музыкальные центры и колонки. При этом часть чужого имущества он выкинул. В общей сложности он нанес потерпевшей ущерб, оцененный в 15 тысяч рублей. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.