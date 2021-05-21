В Ардатовском районе задержали местных жителей, подозреваемых в краже козы

К полицейским Ардатова обратилась одна из местных жительниц. Она сообщила, что у нее украли пятилетнюю белую козу. Нанесенный ей материальный ущерб был оценен в 7 тысяч рублей.



Полицейские инициировали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Вскоре они задержали троих местных жителей. Все они безработные. В ходе расследования было выяснено, что 11 июля злоумышленники отвязали одну из коз, пока она паслась на лужайке. В дальнейшем они забили животное на мясо, которое планировали сбыть. Так как покупателей найти не удалось, преступники избавились от туши.

По словам воров, они планировали пустить выручку на покупку спиртных напитков. Против них возбуждено уголовное дело. Пока неизвестно, какое им грозит наказание.