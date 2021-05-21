С начала года в Саранске приватизировали более двухсот помещений

Жители Саранска продолжают активно приватизировать жилые помещения. За первое полугодие уже 217 объектов было передано в собственность граждан. При этом с 1992 года приватизировали 88,3 тысячи помещений.

Как известно, с февраля 2017 года приватизация бессрочна. Хотя число помещений, являющихся собственностью граждан, превышает число жилья из муниципального фонда, наниматели последних объектов должны знать, что они тоже могут заниматься обменом. На данный момент эти сделки редки, но все же встречаются.

Если есть необходимость в приватизации жилья, можно получить консультацию. С этой целью следует обратиться в КУ «Городское жилищное агентство». Для приема необходимо предварительно записаться.