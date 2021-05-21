Жителю Саранска судом назначено принудительное лечение

Суд Ленинского района Саранска назначил 28-летнему жителю Саранска принудительные меры медицинского характера за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

Сторона обвинения доказала, что в декабре прошлого года указанный молодой человек, находясь в нетрезвом виде, поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта он сильно ее избил. Женщину доставили в больницу, но врачи не смогли ей помочь. Вскоре она скончалась от полученных травм.

Во время расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Специалист сообщил, что у молодого человека есть психическое расстройство, из-за которого он невменяем. По этой причине его освободили от уголовной ответственности. Вместо этого он будет направлен на лечение в специализированное учреждение.