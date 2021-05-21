В Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Маячок»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели операцию, цель которой – обратить внимание водителей на необходимость уступать дорогу автомобилям спецслужб с включенными маячками и звуковыми сигналами.

Во время мероприятия специальная машина ДПС ездила по городу с включенными звуковыми и световыми сигналами. Как известно, в таких ситуациях водители должны уступать дорогу. Но далеко не все они пропускали полицейский автомобиль. За час сотрудники ДПС составили три протокола за такие нарушения.

Полицейские напоминают, что водители обязаны пропускать спецтехнику – не только полицейскую, но и пожарную или медицинскую. Порой важна каждая секунда, задержка на дороге может привести к печальным последствиям. Пешеходы тоже должны позволять таким машинам проезжать, даже если для них горит зеленый сигнал светофора.