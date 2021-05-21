Житель Саранска задержан за мошенничество с арендованными велосипедами

Следственный отдел Саранска возбудил уголовное дело против 21-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении мошенничества.



По имеющейся информации, 18 июля в полицию пришел предприниматель, рассказавший, что вчера некий гражданин арендовал у него велосипеды. Но в срок он их не вернул. Поэтому мужчина обратился в полицию. Полицейские начали расследование, первые результаты были уже через сутки.

Личность злоумышленника была установлена. Предполагаемого мошенника задержали. Он не стал отрицать своей вины в совершении преступления и рассказал, что сдал транспортные средства в ломбард. Там ему за оба велосипеда заплатили 3 тысячи рублей. Также было выяснено, что фигурант причастен к другому похожему преступлению. Следствие продолжается.