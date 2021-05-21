В Мордовии осудили мужчину, хранившего у себя марихуану

В Мордовии вынесен приговор по делу, возбужденному против жителя Зубово-Полянского района. Его обвиняют в хранении наркотических веществ в крупном размере.

В декабре прошлого года полицейские получили информацию о том, что фигурант держит у себя дома наркотические вещества растительного происхождения. Они направились по указанному адресу, чтобы проверить данные сведения. Там был проведен обыск гаража. Правоохранители обнаружили и конфисковали большую партию марихуаны, а еще приспособление для потребления наркотиков. Общая масса запрещенных веществ составила почти 8 килограммов.

Следователи установили, что мужчина нарвал растение на одном из заброшенных полей. Затем он его высушил, измельчил и разложил по емкостям, планируя в дальнейшем употребить. Суд назначил ему 3 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.