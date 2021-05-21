Полицейские Саранска задержали подростка по подозрению в магазинных кражах

Сотрудники УМВД Саранска задержали 15-летнего молодого человека по подозрению в серии краж из городских супермаркетов. По предварительной информации, 10 июля подросток украл из заведения, находящегося на улице Сущинского, 36а, несколько пачек сливочного масла общей стоимостью 3 тысячи рублей.

Из магазина, расположенного на улице Пролетарская, 79, злоумышленник вынес 7 килограмм сыра «Маасдам». На этот раз он нанес ущерб, оцененный в 2,9 тысячи рублей. Оба преступления молодой человек совершил в один день.

В ходе разбирательства полицейские установили, что подросток продал сливочное масло и сыр торговцам на рынке по выгодной цене. В данный момент правоохранители проверяют, не причастен ли фигурант к другим похожим злодеяниям.