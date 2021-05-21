На мордовском предприятии «Магма ХД» погиб работник

На предприятии «Магма ХД» в Мордовии произошел несчастный случай со смертельным исходом. Сейчас расследованием этого происшествия занимается Государственная инспекция труда.

На данный момент никакой информации о случившемся нет. Известно только, что уже была создана комиссия, которой доверят проведение расследования. Специалисты должны будут во всем разобраться. Им необходимо уточнить, по какой причине погиб работник, а также при каких обстоятельствах вообще произошел этот несчастный случай.

Во время расследования эксперты должны будут оценить условия труда на предприятии. На основании их оценок будут приниматься дальнейшие решения. К работе привлечены лучшие специалисты своего дела.