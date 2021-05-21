Жительница Саранска получила тюремный срок за покупку наркотиков

Верховный суд Мордовии не изменил приговор, вынесенный Пролетарским районным судом Саранска в отношении 34-летней женщины.

В ходе следственных мероприятий было выяснено, что дама купила запрещенные вещества и хранила их у себя. Продавать она их не собиралась. На допросе она рассказала, что купила наркотики через интернет бесконтактным способом. Эксперты установили, что данное вещество – мефедрон массой почти 5 грамм. Пакетик с ним женщина носила с собой.

Женщина полностью признала свою вину в совершении преступления. По итогам разбирательства суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. О продавце наркотиков информации никакой нет.