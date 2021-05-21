Мордовского наркоторговца поймали в Иванове

Ранее судимый житель Мордовии приговорен к одиннадцати годам колонии особого режима. Мужчина пытался продать героин в Ивановской области. Информацию об этом сообщили сотрудники пресс-службы местной прокуратуры.

По информации следствия, в январе этого года мужчина сел в рейсовый автобус и отправился в Ивановскую область. Он взял с собой примерно 400 грамм запрещенного вещества, планируя в дальнейшем его продать. К счастью, злоумышленника задержали полицейские.

Фигурант действовал не один, у него был соучастник, который давал ему указания и адреса тайников. Учтя пожелания государственного обвинителя, суд назначил преступнику наказание – 11 лет лишения свободы. Неизвестно, найден ли его соучастник.