Жительница Мордовии взяла кредит и перевела деньги мошенникам

Жительнице Саранска позвонил неизвестный. Он сообщил, что работает в службе безопасности банка. Рассказал, что на нее пытались оформить кредит. Чтобы не допустить этого, девушка должна была отправиться в банк и взять там заем на ту же сумму. Полученные средства ей следовало перечислить на так называемый «безопасный счет».

Доверчивая девушка сделала все, что ей сказал собеседник. Она отправила по нескольким реквизитам 229 тысяч рублей – все эти средства она взяла в кредит. Со временем она начала сомневаться в правильности своих действий и обратилась в полицию. Там стало ясно, что она стала жертвой мошенников.

В данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на поиск лиц, имеющих отношение к совершению данного преступления.