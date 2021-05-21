Полицейские ищут неизвестного мужчину, причастного к краже мобильного телефона

УМВД России по Саранску занимается установлением личности и поиском гражданина, который может иметь отношение к краже.

По предварительной информации, вчера, примерно в три часа дня мужчина увидел на лавочке, находящейся около дома №13 на улице Большевистской, мобильный телефон. Гаджет принадлежал одной из местных жительниц. Он выкрал его и скрылся с места преступления.

Мужчина использовал для передвижения велосипед. Он был не один: с ним находился ребенок – судя по всему, несовершеннолетний. Всех, кто видел данного гражданина, знает, где он может находиться или просто владеет важной информацией об этом преступлении, просят позвонить в полицию и сообщить все, что известно о злоумышленнике.