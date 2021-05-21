В Мордовии полицейские и общественные активисты провели социальный эксперимент

Полицейские вместе с общественными активистами провели интересный социальный эксперимент, в ходе которого убедились, что жители Саранска не оставят сограждан в беде.

В людном месте были расклеены объявления о том, что пропал 12-летний ребенок. Там были указаны особые приметы ребенка, а также контактные телефоны. Сам мальчик ходил неподалеку от места расклейки объявлений, притворяясь растерянным.

Некоторые граждане не обращали внимания на объявления, а некоторые останавливались и читали их. Кто-то не замечал мальчика. Тем не менее за час к ребенку подошло 20 человек. Все они предложили ему свою помощь. В этот момент к людям подходили сотрудники МВД и общественник. Они благодарили неравнодушных граждан и рассказывали, как правильно вести себя в таких ситуациях.