Жительница Саранска хотела заказать пиццу, но нарвалась на мошенников

Полиция Саранска возбудила уголовное дело по факту кражи денег у местной жительницы. Она обратилась к правоохранителям после того, как с ее банковского счета списали 10,7 тысячи рублей.

Потерпевшая пояснила, что она решила заказать пиццу в одном из кафе. В приложении она нажала на ссылку, по которой прошла на сайт компании, но не проверила, настоящий он или поддельный. Выбрав желаемую позицию меню, дама оформила доставку. Она совершенно не была смущена тем, что сайт потребовал конфиденциальную информацию о карте.

Вскоре со счета женщины списали все деньги, которые были у нее на счету. В ходе расследования полицейские установили, что сайт, использованный потерпевшей для заказа, был двойником официального сайта известной пиццерии. В данный момент правоохранители ищут мошенников.