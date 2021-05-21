В Чамзинском районе прошло мероприятие по профилактике мошенничества

ММО МВД РФ «Чамзинский» продолжает работу по профилактике всевозможных разновидностей мошенничества. Полицейские рассказывали гражданам о новых схемах, при помощи которых мошенники крадут деньги. Также они раздали памятки, рассказывающие о том, как не стать жертвой преступника.

Жителям Мордовии сообщили, что сейчас один из популярных видов мошенничества – телефонный. С каждым разом преступники придумывают все более изощренные схемы обмана. При звонках от незнакомцев не стоит впадать в панику и сообщать им реквизиты своих карт. Лучше всего сбросить вызов и перезвонить, например, в банк.

Обычно жертвами дистанционных мошенников становятся пожилые люди, но и молодежь иногда попадается на их уловки. Полицейские надеются, что профилактические мероприятия дадут хорошие результаты.