Полицейские установили местонахождение пропавшей жительницы Саранска

Сотрудники уголовного розыска Саранска смогли выяснить, где сейчас находится 37-летняя жительница Пролетарского района, пропавшая несколько дней назад.

По имеющейся у правоохранителей информации, женщина исчезла в неизвестном направлении еще 13 июля. Домой она так и не вернулась. Муж ждал ее несколько дней, но потом все же решил обратиться в полицию. Заявление от него поступило 19 числа.

Оперативники сразу же приступили к розыску гражданки. Был проведен опрос друзей и родственников пропавшей. К счастью, вскоре ее местонахождение удалось установить. Все это время женщина была в селе Горяйновке у приятелей. Почему она не сообщила об этом мужу, неизвестно. Стоит отметить, что с ее здоровьем все в порядке.