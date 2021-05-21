В военной части Ковылкинского района проведена профилактическая беседа о ПДД

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий сотрудники МВД провели в военной части Ковылкинского района специальное мероприятие. Во время лекции инспектор рассказала всем присутствующим о том, какая сейчас обстановка на дорогах.

Она подробно рассмотрела основные причины ДТП, уделив особое внимание вождению в пьяном виде и превышению скорости. Также была обсуждена проблема вождения мототранспорта несовершеннолетними. Лектор сообщила, что за передачу транспортного средства лицу, не имеющего права на управление им, грозит штраф размером 30 тысяч рублей.

Кроме того, был поднят вопрос о том, что многие водители перевозят детей без специальных кресел. В конце инспектор напомнила, что соблюдать ПДД должны и автолюбители, и пешеходы.