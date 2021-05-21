В Мордовии за мошенничество осудят жителя Старошайговского района

Следственный отдел Саранска завершил расследование уголовного дела, возбужденного против 37-летнего жителя Старошайговского района. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

В ходе расследования было выявлено, что в октябре прошлого года указанный гражданин обратился к знакомому предпринимателю с просьбой занять крупную сумму денег. Вернуть ее он обещал к марту этого года. При этом в качестве залога обвиняемый должен был отдать мужчине свой автомобиль, а также платить каждый месяц по 10% от всего долга (1 миллион рублей). Но злоумышленник не стал исполнять свои обязательства.

В феврале он предложил знакомой отремонтировать машину и помочь с ее продажей. Был заключен договор, но мужчина снова ничего не сделал. Он нанес потерпевшей ущерб в 491 тысячу рублей. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.