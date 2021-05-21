В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить мужчину с инсультом в больницу

Инспекторы ДПС занимались плановым патрулированием доверенных им территорий. Неожиданно к ним подошел испуганный молодой человек и сказал, что его родственнику вдруг стало плохо во время поездки. Самостоятельно выйти из автомобиля он не может.

Полицейские быстро сориентировались в ситуации и связались с врачами. Сами они отправились к мужчине, который находился в поселке неподалеку от Саранска. Его состояние стремительно ухудшалось: ему было сложно дышать, он почти не мог говорить. Инспекторы дождались прибытия кареты скорой помощи и помогли ей быстро доставить пострадавшего в больницу.

Благодаря помощи сотрудников ДПС мужчина вовремя получил жизненно важную помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.