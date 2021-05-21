В Торбеевском районе мужчину признали виновным в нанесении телесных повреждений полицейскому

Сегодня суд вынес приговор 30-летнему мужчине, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Собранных доказательств хватило для того, чтобы признать его виновным.

В ходе расследования было установлено, что в апреле этого года фигурант, находясь в служебном автомобиле, нанес сотруднику ДПС телесные повреждения. Тот составлял на него административный протокол, поскольку обвиняемый не пожелал проходить освидетельствование на опьянение. Очевидно, ему это не понравилось, и он решил наброситься на полицейского.

Суд назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы условно. Испытательный срок – тоже год. Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому его может обжаловать как сторона обвинения, так и сам осужденный.