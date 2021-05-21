Народные приметы на 24 июля подскажут, грядут ли затяжные ливни

Народные приметы на 24 июля помогут узнать, подготовила ли природа на ближайшее время затяжной период сильных дождей.

Несколько столетий назад, когда метеорологический прогноз изучался не посредством исследования погодных потоков и их направления, а путем изучения положения дел в окружающей среде в конкретный день, существовала примета о том, что жара 24 июля является предвестником затяжных ливней, сопровождаемых грозами.

Если звук грома в двадцать четвертый день второго месяца лета является глухим, дождь будет тихим. Гулкие раскаты грома сулят ливни.

Обильная роса в этот день народными поверьями называется предвестником плохого урожая огурцов и помидоров.