В Ичалковском районе горела заброшенная постройка

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Утром 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Кемля. На улице Первомайской загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 54 квадратных метра.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru