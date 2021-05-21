В Ромодановском районе горел комбайн

В Ромодановском районе произошло возгорание комбайна.

Днём 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в районе населенного пункта Киселиха. Загорелся мусор. Постепенно пламя охватило расположенный поблизости комбайн.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на площади 120 квадратных метров. Кроме того, огонь незначительно повредил комбайн.

Причина пожара устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru