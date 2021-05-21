В Ромодановском районе горел комбайн

В Ромодановском районе произошло возгорание комбайна.
Днём 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в районе населенного пункта Киселиха. Загорелся мусор. Постепенно пламя охватило расположенный поблизости комбайн.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор на площади 120 квадратных метров. Кроме того, огонь незначительно повредил комбайн.
Причина пожара устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru