В Чамзинке горела заброшенная постройка

В Чамзинке пожарные ликвидировали возгорание заброшенной постройки.

Вечером 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Микрорайон-6. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru