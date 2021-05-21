Народные приметы на 25 июля подскажут, какая погода будет осенью

Народные приметы на 25 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка установится грядущей осенью.

Несколько столетий назад люди верили, что осень будет сопровождаться обильными осадками в виде дождей в том случае, если в двадцать пятый день второго месяца лета наблюдается дождливая погода.

Также погода 25 июля может поведать об особенностях зимы. Если в этот день прохладно, зимняя пора будет отличаться лютыми морозами.

Если 25 июля появились грибы в лесах, в скором времени будет иметь место существенное похолодание.

Утренний туман в этот день народные приметы называют верным признаком скорых дождей.