Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 26 июля подскажут, какая погода установится осенью

Народные приметы на 26 июля подскажут, какая погода установится осенью

Народные приметы на 26 июля помогут определить, какая погодная обстановка будет характерной для предстоящей осенней поры.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды в качестве понятия вовсе не существовал, а его функциональное предназначение выполняли приметы, люди полагали, что погода в определенный день может предвещать метеорологическую обстановку на длительный период. На основе этого убеждения возникло поверье о том, что дождь в двадцать шестой день второго месяца лета предвещает аналогичную погоду в течение всей грядущей осени. Если же в этот день солнце светит ясно и никаких признаков приближающихся осадков нет, осенняя пора будет теплой.

Ливень 26 июля является предвестником плохого урожая. 

Если в конце июля шишки на соснах растут низко, следует готовиться к ранней зиме.