В Мордовии в ДТП погибли три человека

В Мордовии произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло днём 25 июля на 59-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. Столкнулись два автомобиля марок «Ауди» и «Пежо». Ещё одно транспортное средство, водитель которого пытался избежать столкновения, съехало в кювет.

В результате ДТП погибли три человека 1968, 1973 и 1974 годов рождения. Ещё четыре участника автомобильной аварии, среди которых один несовершеннолетний, получили телесные повреждения.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет установлена причина ДТП.

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Источник: 13.мвд.рф