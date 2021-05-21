Народные приметы на 27 июля подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 27 июля помогут определить, как часто будут идти дожди грядущей осенью.

Осенняя пора традиционно называется сезоном дождей. Как правило, регулярное выпадение осадков начинается ближе к началу октября. Но не всегда осень означает постоянные дожди. Иногда это время года бывает весьма теплым и сопровождается ясной погодой. Народные приметы гласят, что осенняя пора с высокой для данного времени года температурой воздуха и без частых и существенных осадков будет иметь место в том случае, если двадцать седьмой день второго месяца лета пройдет без дождя.

Если же в этот день пошел дождь, аналогичная метеорологическая обстановка продержится ещё неделю.

Если в конце июля листья на деревьях начинают получать красный окрас, будет хороший урожай грибов.