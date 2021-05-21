Народные приметы на 28 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 28 июля помогут определить, когда наступит климатическая осень.

В народной среде несколько столетий назад, когда аналог современной метеорологии существовал в формате разного рода примет и предвестий, было принято считать, что ранняя осень начинается уже летом. Уверенность в данной закономерности породила поверье, согласно которому наличие желтых листьев липы в двадцать восьмой день второго месяца лета обещает скорое начало осенней поры в погодном проявлении, а не сугубо календарном.

Если утром 28 июля идет дождь, он обязательно закончится до полудня, а вторая половина дня будет солнечной.

Наличие тумана вечером этого дня сигнализирует о скором дожде.