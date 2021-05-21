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Народные приметы на 28 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 28 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 28 июля помогут определить, когда наступит климатическая осень.

В народной среде несколько столетий назад, когда аналог современной метеорологии существовал в формате разного рода примет и предвестий, было принято считать, что ранняя осень начинается уже летом. Уверенность в данной закономерности породила поверье, согласно которому наличие желтых листьев липы в двадцать восьмой день второго месяца лета обещает скорое начало осенней поры в погодном проявлении, а не сугубо календарном.

Если утром 28 июля идет дождь, он обязательно закончится до полудня, а вторая половина дня будет солнечной.

Наличие тумана вечером этого дня сигнализирует о скором дожде.

 

 