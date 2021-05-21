Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 29 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 29 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 29 июля помогут узнать, есть ли признаки того, что в ближайшее время установится дождливая погода.

Несколько веков назад двадцать девятый день второго месяца лета люди воспринимали в качестве своего рода календарного рубежа, после которого положение дел в природе начинает меняться в сторону осенних метеорологических особенностей. Сохранившиеся до наших дней поверья, сформированные в пространстве народной среды, гласят, что после этого дня температура воздуха начинает снижаться, а пение птиц слышно гораздо реже.

Если вечером этого дня звуки природы становятся громче, следует готовиться к дождям.

Хороший урожай в конце июля является верным признаком лютой зимы.