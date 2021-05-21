Народные приметы на 29 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 29 июля помогут узнать, есть ли признаки того, что в ближайшее время установится дождливая погода.

Несколько веков назад двадцать девятый день второго месяца лета люди воспринимали в качестве своего рода календарного рубежа, после которого положение дел в природе начинает меняться в сторону осенних метеорологических особенностей. Сохранившиеся до наших дней поверья, сформированные в пространстве народной среды, гласят, что после этого дня температура воздуха начинает снижаться, а пение птиц слышно гораздо реже.

Если вечером этого дня звуки природы становятся громче, следует готовиться к дождям.

Хороший урожай в конце июля является верным признаком лютой зимы.