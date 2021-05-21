Жителя Торбеевского района осудили за убийство родного брата

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего брата.

Вечером 13 мая нынешнего года в селе Семивражки указанного района 41-летний гражданин распивал спиртные напитки в компании своего 56-летнего родного брата. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта ударил брата ножом в ногу. После завершения ссоры родственники легли спать. Ночью пострадавший скончался от полученного ранения, которое повлекло массивную кровопотерю с развитием общего малокровия организма.

Решением суда в отношении 41-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru