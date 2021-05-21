В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Ранним утром 28 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома № 20, расположенного по адресу – улица Горького, горит мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор в контейнере на площади, составляющей 1 квадратный метр.
Причина происшествия устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru