В Мордовии объявили оперативное предупреждение на 30 июля из-за грозы

На территории Мордовии было объявлено оперативное предупреждение на 30 июля.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в предстоящую пятницу, 30 июля, на территории республики ожидается гроза. Кроме того, во время грозы возможны порывы ветра.

В случае грозы гражданам рекомендовано не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не следует топить печи, поскольку выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru