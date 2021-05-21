Народные приметы на 30 июля подскажут, какая погода будет в начале осени

Народные приметы на 30 июля помогут определить, какая обстановка по части погоды будет наблюдаться в начале предстоящей осенней поры.

Несколько столетий назад, когда в активном использовании был постулат метеорологической направленности о взаимосвязи погодной обстановки в разные периоды года, люди верили, что погода в предпоследний день второго летнего месяца является аналогичной той, которая будет наблюдаться в самом начале осени.

Жара в этот день является сигналом о том, что зима будет весьма холодной, но снег при этом не ожидается.

Также народные приметы гласят, что люди, родившиеся в предпоследний день июля, обладают властью над молниями, но поверья не уточняют, как именно эти способности выражаются.