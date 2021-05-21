Врио главы Мордовии поддержал инициативу партии «Новые люди»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов поручил взять на контроль ситуацию с ликвидацией битумной свалки в Саранске. Ранее на разлив нефтепродуктов обратили внимание активисты партии «Новые люди».

Тревогу по поводу битумной свалки Новые люди забили неделю назад. Они обнаружили устрашающие лужи чёрной жижи в Октябрьском районе города. Бочки с нефтепродуктами бросили на месте старого гаражного кооператива. Содержимое просочилось наружу и разлилось на площади в несколько соток. Некоторые битумные озерца затопили не только поверхность почвы, но и попали в находящиеся поблизости водоёмы.

Новые люди направили заявление в региональный Минсельхоз и написали обращение в полицию. Результат - возбуждено дело.

«Мы стараемся реагировать на все острые проблемы и пристальное внимание уделяем вопросам экологии. Да, не в наших силах остановить глобальное потепление. Но важно начинать с того, что рядом, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Никита Ермаков. - Многие проблемы с теми же свалками можно решить, поднимая уровень экологической культуры. Поэтому мы активно занимаемся эко-просвещением. Партия регулярно организует субботники, проводит различные мастер-классы и акции. Отклик от участников всегда получаем очень живой и позитивный. Видно, что у людей есть потребность в экологическом образовании».

Руководство республики тоже обратило внимание на экологическую проблему и поддержало инициативу Новых людей. Руководитель региона поручил Владимиру Сидорову взять ситуацию под личный контроль.

Очевидно, что альтернативные силы в политической жизни Мордовии необходимы. За 20 лет однопартийность в регионе показала свою неэффективность. Вслед за губернатором нового типа на арене должна появиться прогрессивная партия развития, способная на конструктивную критику и не играющая в поддавки.

Партии КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» по проблеме свалки пока не высказались.

Партия «Новые люди» создана в 2020 году. В сентябре Новые люди впервые будут участвовать в федеральных парламентских выборах. Также выдвинуты кандидаты в губернаторы двух регионов, в региональные заксобрания и городские советы.