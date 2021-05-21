Народные приметы на 31 июля подскажут, будет ли декабрь холодным

Народные приметы на 31 июля помогут узнать, следует ли готовиться к морозному декабрю.

В былые времена люди верили в постулат метеорологического содержания, гласящий, что погода в определенные периоды может свидетельствовать о своей полной противоположности в обозримом будущем. На этой основе сформировалась примета, согласно которой жаркая погода в последний день второго месяца лета предвещает очень холодный декабрь.

Кроме того, жара в этот день является предвестником весьма теплой осени.

Также несколько столетий назад было принято считать, что 31 июля окончательно заканчивается летняя жара и духота.