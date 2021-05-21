Народные приметы на 1 августа подскажут, какая погода будет осенью

Народные приметы на 1 августа помогут выяснить, какой метеорологической обстановкой будет отличаться предстоящая осень.

Последний месяца лета в былые времена воспринимался и по сей день продолжает восприниматься многими в качестве своего рода периода подготовки к наступлению осени и постепенного завершения летней поры. Это отношение к августу сформировало ряд примет и поверий. Одна из примет гласит, что утренний дождь в первый день последнего месяца лета сулит частые аналогичные осадки в начале осени.

Если же 1 августа дождь идет в полдень, середина грядущего осеннего сезона будет отличаться сильными ливнями.

Вечерний дождь в первый день последнего летнего месяца предвещает пасмурную осень.

Если 1 августа нет дождя, то его не будет до середины сентября.

Также в былые времена считалось, что прячущиеся в первый день августа птицы сигнализируют о резком похолодании.