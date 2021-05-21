Народные приметы на 2 августа подскажут, какая погода будет в ближайшие дни

Народные приметы на 2 августа, сохранившиеся до наших дней сквозь перипетии исторических потрясений, помогут определить, каким образом погодная обстановка изменится в ближайшее время.

Несколько столетий назад люди верили, что лучше всего о погоде может поведать только сама погода. На основе этого убеждения некогда возникло поверье, гласящее, что в том случае, если во второй день последнего месяца лета слышен глухой и долгий гром, следует готовится к ухудшению погодных условий. Если в этот день наблюдается отрывистый гром, можно рассчитывать на благоприятную метеорологическую обстановку в ближайшее время.

Крестьяне в былые времена радовались дождю, обрушающемуся на землю во второй день последнего месяца лета, поскольку считали его предвестником хорошего урожая.

Также несколько веков назад было принято считать, что со 2 августа все процессы, происходящие в природе, начинают поэтапный переход к осеннему состоянию.